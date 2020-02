FERRANTE NAPOLI TORINO BELOTTI / A Napolie nel Napoli è cresciuto come uomo e come calciatore, mentre con il Torino ha scritto le pagine più belle della propria carriera. Doppio ex d’eccezione, Marco Ferrante ha analizzato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it il momento di forma degli azzurri e dei granata, in vista del match di domani tra Napoli e Torino.

Napoli-Torino, Ferrante: "Gattuso ha trovato la formula giusta. Il Toro deve stare attento a quelle dietro..."

"Gattuso ha finalmente trovato la formula giusta per risollevare il Napoli - spiega Ferrante facendo riferimento alla striscia di buoni risultati raccolti dagli azzurri nell’ultimo periodo - Dopo anni di grande calcio, questo Napoli era diventato fin troppo imbarazzante per essere vero. Per me, non è una novità vedere gli azzurri attraversare un buon periodo.

Contro ilhanno fatto una grande partita, con un approccio umile, mettendoci tanto impegno ed il giusto sacrificio. Adesso, ilpotrà andare a giocarsela al Camp Nou, con il Barcellona che avrà assenze importanti. E nel calcio, queste partite sono tutte da vedere: può succedere qualsiasi cosa".

Poi, il focus di Ferrante sul Torino: "L’anno scorso ha fatto benissimo, adesso non so cosa stia succedendo. Non vorrei che questa fosse la normalità, mentre l’anno scorso ha rappresentato l’eccezione - continua l’ex bomber granata, che poi aggiunge - La difesa è diventata un colabrodo e va sistemata il prima possibile. Anche in attacco, si fatica tantissimo ed è dura raggiungere risultati importanti così. Si parla tanto di quelle che stanno davanti, ma il Toro deve stare attento a quelle vengono da dietro. Lecce e Genoa che stanno facendo bene, non vorrei che si rischiasse un finale di campionato brusco…".

Napoli, Ferrante: "Belotti sarebbe perfetto per il tridente di Gattuso, ma Milik resta più completo"

Infine, una parentesi sui due centravanti che animeranno la gara: "Belotti al Napoli non lo vedrei male, anzi - conclude Ferrante - In un tridente come quello di Gattuso sarebbe perfetto: il Gallo è uno che non fornisce punti di riferimento agli avversari e si esalterebbe ancor di più in un sistema del genere. Milik, comunque, a me non dispiace. Certo, potrebbe fare molto, molto di più, ma uno come lui lo vorrei sempre in squadra. Tecnicamente è più bravo di Belotti ed è anche più completo. Se fossi nel Napoli terrei Milik e andrei a prendere uno come Belotti, senza sacrificare l’uno o l’altro".

