CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY MILIK DE LAURENTIIS / Il nuovo Napoli di Gennaro Gattuso sta prendendo forma e se Mertens in futuro potrebbe anche continuare a farne parte, ci sono altri due big che invece potrebbero partire in estate. Secondo quanto sottolineato da 'La Gazzetta dello Sport' in bilico ci sono le posizioni di Arek Milik e Kalidou Koulibaly. In particolar modo il centrale senegalese, fuori per infortunio da oltre due mesi ad eccezione della sfida al Lecce, non è mai stato tanto vicino all'addio.

De Laurentiis infatti sembra deciso a cederlo anche per una cifra leggermente inferiore ai 100 milioni rifiutati in estate dello United. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

Nei piani di ADL ci sarebbe quindi una piccola rivoluzione per avviare un nuovo ciclo da cui potrebbe star fuori anche Milik che sta discutendo un prolungamento che proprio non arriva. Senza rinnovo può finire sul mercato.

