ALLARME CORONAVIRUS MALAGÒ / Sono ore di grande apprensione con l'allarme per il coronavirus ai massimi livelli che inevitabilmente condiziona anche il mondo dello sport.

È stato un weekend di rinvii per tanti eventi sportivi con gran parte dei match di Serie A che dovranno essere ricollocati in un calendario estremamente fitto di impegni e quindi non sarà semplici. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ne parla il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ai microfoni dei cronisti presenti all'Olimpico in occasione di Roma-Lecce: "Eventi a porte chiuse in tutti gli sport? Non avallerei. È un'opzione presa in considerazione, ma poi bisognerebbe farsi carico dell'aspetto economico e di ordine pubblico. E le forze dell'esercito sono impegnate in altro. I recuperi? Se alla fine di febbraio siamo in questa situazione, con calendari così compressi, sarà difficile trovare la soluzione. Dovremo capire nel giro di due o tre giorni se si è in grado di portare avanti la regolarità delle cose con la sola eccezione di oggi, altrimenti dovremo risentirci tra 48-72 ore. Preoccupazione per gli Europei? No, ma sono realista, viviamo con questa situazione. Gli Europei coinvolgono l'Uefa e solo loro valutano l'andamento, ma non credo che ad ora ci sono controindicazioni".