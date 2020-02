ROMA GENT CONFERENZA FONSECA / Giornata di vigilia per la Roma di Paulo Fonseca. Il tecnico dei giallorossi in conferenza stampa in vista del match contro il Gent, valevole per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I capitolini sono chiamati a rialzare la testa dopo le ultime prestazioni davvero negative.

Le parole del Mister:

Settimana intensa, con alcuni senatori che hanno chiesto il cambio di modulo al tecnico: "Sono preoccupato solo di quello che dobbiamo fare per vincere la partita - esordisce Fonseca - Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, giochiamo contro una squadra forte ma ho visto dei segnali positivi in vista di questa partita. Confronti? Abbiamo una buona relazione, oggi è più facile inventare cose di spogliatoio ma non è giusto. Stiamo lavorando onestamente, parlando chiaramente".

PELLEGRINI - "Non possiamo trovare scuse, ho parlato con lui e non ha alcun problema a giocare, Lorenzo più che il problema degli infortuni ha accusato questo momento negativo attorno a noi. Deve stare tranquillo ed essere più equilibrato".

DIAWARA - "Siamo molto ottimisti, ha iniziato ad allenarsi con noi da due giorni. Abbiamo segnali positivi, lui mi ha detto che sta bene e non accusa dolori.

Vediamo come andranno i prossimi giorni..."

PRESSIONI - "Se non volessi avere pressioni non allenerei squadre per vincere. Sono qui e sono pronto per questo tipo di pressioni, quando si vince è più facile. E' normale ma la piazza di Roma è come le altre, quando non si vince ci sono tante pressioni. Non può essere una scusa".

SCELTE - "Possiamo giocare con tre difensori ma dipende dalle partite, dagli avversari con cui giochiamo. La cosa più importante adesso non è il sistema di gioco ma il modo di difendere. Vedremo domani se giocherà Santon o qualche altro giocatore. Perez invece ci sarà".

GOL DA PALLA INATTIVA - "Non è normale, abbiamo un problema di concentrazione. Non siamo tranquilli e pensiamo che ad ogni occasione possiamo prendere gol da palla ferma".

Roma, Champions ancora possibile

Fonseca crede nella qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo raggiungibile sia attraverso il campionato che con la vittoria finale dell'Europa League: "Pochi credono di arrivarci attraverso il campionato ma noi pensiamo sia possibile - prosegue il tecnico in conferenza stampa - Nella nostra testa però c'è solo la voglia di recuperare quella Roma che abbiamo ammirato in passato, stiamo lavorando per questo. Dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi".

KO CONTRO L'ATALANTA - "Sappiamo che non è facile giocare contro l'Atalanta, tatticamente non abbiamo sbagliato la gara. Ci sono stati errori da palle inattive ma la strategia era quella giusta. I bergamaschi offensivamente sono fortissimi e noi abbiamo difeso bene tatticamente".

