ITALIANS - Macheda e Lanzafame cannonieri, Diamanti flop

ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Pochi italiani in campo, nel weekend in cui non gioca la Premier League. In risalto le prestazioni di Macheda e Lanzafame, che nel campionato greco e ungherese realizzano gol importanti che determinano le vittorie di Panathinaikos e Honved. Determinanti anche gli ingressi in campo di Verratti e Giovinco, che danno una scossa a Psg e Al-Hilal. Non quello di Diamanti, che non riesce a prendere per mano il Western United che capitola in casa col Brisbane Roar.



ITALIANS, DA ANCELOTTI A FLORENZI: LE PAGELLE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) - Chelsea-Manchester United si giocherà oggi alle 21:00.

EMERSON PALMIERI (Chelsea) - Chelsea-Manchester United si giocherà oggi alle 21:00.

ADAM MASINA (Watford) - Manchester United-Watford si giocherà il 23 febbraio alle 15:00.

ANGELO OGBONNA (West Ham) - Manchester Ciy-West Ham si giocherà il 19 febbraio alle 20:30.

MOISE KEAN (Everton) - Arsenal-Everton si giocherà il 23 febbraio alle 17:30.



DALLA PANCHINA:

CARLO ANCELOTTI (Everton) - Arsenal-Everton si giocherà il 23 febbraio alle 17:30.



LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 6,5 - Subentra ad uno spento Gueye ad inizio ripresa per contribuire a raddrizzare l'inaspettato parziale di 3-1 sul campo dell'Amiens. E la differenza è notevole: non a caso i paragini rimontano i 3 gol passando addirittura in vantaggio. L'Amiens però non ci sta e con uno spunto d'orgoglio fa 4-4 al 91'. Ammonito due minuti più tardi.

NON HANNO GIOCATO: Pietro Pellegri (Monaco).



BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 6 - Titolare nel pareggio sul campo dell'Augusta, si fa vedere per due buoni tiri dalla distanza di cui uno su calcio di punizione.

Sostituito all'86', la partita termina 1-1.

LIGA

NON HANNO GIOCATO: Cristiano Piccini (Valencia), Alessandro Florenzi (Valencia).



RESTO DEL MONDO

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) 6,5 - Non parte titolare, ma al 57' subentra al posto di Al Abed e contribuisce a dare consistenza alla manovra offensiva dei suoi compagni. Non a caso l'Al-Hilal riesce a siglare il gol vittoria poco dopo, mantenendo così tre punti di distanza dalla seconda in classifica.

ALESSANDRO DIAMANTI (Western United) 5 - Subentra al 57' della sfida interna col Brisbane Roar, che però passa in vantaggio qualche minuto più tardi. Non riesce comunque a prendere per mano la squadra per guidarla al pareggio e le occasioni latitano.

MICHELE PAOLUCCI (Valour FC) - Il campionato canadese è terminato.

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 7 - Realizza il rigore del 3-0 ad inizio ripresa, che di fatto sigilla la partita con Panetolikos di fatto archiviata già nel primo tempo. In classifica marcatori sale a quota 9, mentre il Panathinaikos staziona al quarto posto in solitaria.

DANIELE VERDE (AEK) 6,5 - Bastano 5' di gioco al suo AEK per avere ragione dell'Aris. In campo per 78' prima di essere sostituito dalla vecchia conoscenza del nostro calcio Oikonomou, figura sempre al centro dell'azione offensiva portata avanti dalla sua squadra, che con questa vittoria consolida il terzo posto in classifica.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 7,5 - Sei minuti di gioco e il suo gol basta all'Honved per avere ragione fuori casa del Kaposvar fanalino di coda. Una rete fondamentale la sua, che rilancia la squadra alla disperata caccia al terzo posto mentre in classifica marcatori a comandare è proprio lui con nove centri.



DALLA PANCHINA:

GIUSEPPE SANNINO (Honved) 7 - Arriva la vittoria esterna e preziosissima sul campo del Kaposvar. Di misura, grazie al gol del solito Lanzafame dopo 6', che dà ossigeno e qualche speranza concreta per l'obiettivo terzo posto, che significherebbe Europa League.



ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

ALESSANDRO DIAMANTI (WESTERN UNITED) 5

TOP

FEDERICO MACHEDA (PANATHINAIKOS) 7

GIUSEPPE SANNINO (HONVED) 7

DAVIDE LANZAFAME (HONVED) 7,5