Calciomercato Juventus, Ramsey via? Parlour propone il super scambio

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY POGBA / Un'altra prova deludente per Aaron Ramsey che fa discutere e finisce anche al centro delle voci di calciomercato. Il trequartista gallese fa fatica ad ambientarsi, deve ancora convincere e in Inghilterra parlano con insistenza di un possibile ritorno in Premier League, con Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester United interessate. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

E proprio il Manchester United sarebbe la soluzione migliore per il futuro di Ramsey.

Almeno secondo l'ex centrocampista Ray, una vita all', che ai microfoni di 'TalkSport' parla del gallese juventino a propone un'operazione clamorosa: "Io credo che Pogba se ne andrà. Lo United deve trovare il modo di ottenere il massimo e rimpiazzarlo, quindi usare i soldi derivanti dalla sua cessione per puntare su un giocatore più affamato e che voglia giocare per lo United. Sappiamo tutti che Pogba è un calciatore di talento, ha vinto il Mondiale, ma non ha dimostrato il suo valore allo United. Quindi, lasciatelo andare e date un'occasione ad un altro - dice Parlour -. Dicono che Ramsey possa lasciare la Juventus dopo un solo anno, potrebbe essere un ottimo scambio. È un grande giocatore e ha tanti club dietro. È il tipo di giocatore che serve allo United, ha ancora diversi anni di carriera davanti. Sarebbe un'ottima operazione si potesse includere come contropartite parziale nella vendita di Pogba. Ramsey potrebbe essere valutato 60-65 milioni di euro per arrivare ai 110 circa che servono per Pogba".

