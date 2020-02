Calciomercato Lazio, maxi offerta in arrivo per Milinkovic-Savic?

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC SAVIC JAMES RODRIGUEZ / Sergej Milinkovic-Savic è ormai una colonna di questa Lazio che vola (anche) grazie al serbo e, allo stesso tempo, fa volare la quotazione del centrocampista corteggiatissimo in tutta Europa. Dalle big della nostra Serie A ai maggiori club europei, tutti in fila per il colosso biancoceleste fin qui blindato dal presidente Lotito con una valutazione che ha respinto tutti gli assalti.

Secondo 'Tuttosport' il RealMadrid, che potrebbe affrontare una profonda restaurazione, avrebbe deciso di rompere gli indugi e sarebbe pronto a formulare una super offerta alla Lazio per arrivare a Milinkovic-Savic, mettendo sul piatto il cartellino di James Rodriguez, in scadenza nel 2021 e fuori dai piani del Real. Al colombiano, però, Lotito vorrebbe che fosse aggiunto anche un assegno da 50 milioni di euro.