CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA TONALI AOUAR / Nonostante il periodo delicato della squadra con Sarri sotto processo, Fabio Paratici continua lavorare sottotraccia per la Juventus che verrà e per spegnere le critiche sul suo conto dopo le ultime finestre di mercato. Il sogno della dirigenza bianconera resta il ritorno di Paul Pogba a Torino, con il francese in rotta con il Manchester United e deciso a cambiare squadra a fine stagione. Per le ultime notizie sul calciomercato italiano ed estero Clicca Qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter e Juventus su Tonali | Le ultime di CM.IT

Calciomercato Juventus, non solo Pogba e Tonali: pressing anche su Aouar

Paratici punta però con decisione ai maggiori talenti in circolazione e dopo Kulusevski vorrebbe mettere a segno altri due colpi di spessore a centrocampo.

Tonali è sempre in cima alla lista del CFO della 'Vecchia Signora', con la dirigenza della Continassa in costante contatto con ile l'entourage del gioiello classe 2000 per anticipare al concorrenza, in particolare dell'. Il giovane regista ha una valutazione non inferiore ai 50 milioni di euro e nell'operazione con le'Rondinelle' potrebbe essere inserito tra gli altri anche il cartellino dicome scrive 'Tuttosport'.

Oltre a Tonali un altro prospetto che intriga Paratici è Houssem Aouar, che la Juve incrocerà nelle prossime settimane con la maglia del Lione nella doppia sfida degli ottavi di Champions League. Trattativa anche qui non facile, con il presidente dei francesi Aulas storicamente non incline a fare sconti per i suoi pezzi pregiati.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Paratici ha deciso: via dopo Verona | Cessione eccellente e doppio colpo