Verona-Juventus, Sarri: "Primo gol incommentabile. Basta leggerezze!"

VERONA JUVENTUS SARRI / Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di 'DAZN' dopo la brutta sconfitta contro il Verona: "Abbiamo una differenza di rendimento e di prestazione tra casa e trasferta, non siamo riusciti a risolvere il problema stasera. Sapevamo che la gara fosse difficile, dopo due pali siamo andati in vantaggio, però poi non si possono lasciare punti per leggerezze.

Difficile commentare come abbiamo preso il primo gol, se vogliamo che la Juve continui a vincere non possiamo avere questa superficialità".

LEGGI ANCHE >>> Verona-Juventus, Douglas Costa senza pace: altro infortunio

VERONA - "I meriti dei gialloblù sono indubbi, ci hanno aggredito con cuore e con anima, sapevamo che sarebbe stata dura soprattutto a inizio gara, siamo riusciti ad uscirne e ad andare in vantaggio, ma poi siamo stati superficiali".

TESTA - "La testa è fondamentale, dobbiamo capire che vincere non è scontato, è difficile: col passare degli anni lo è sempre di più. Bisogna lottare di più, sporcarsi di più ed evitare cali d'attenzione. Probabilmente non ci rendiamo conto che non possiamo permetterci di perdere punti: spero che mi aiutino".

