Calciomercato Milan, futuro Thiago Silva: le ultime dalla Francia

CALCIOMERCATO MILAN THIAGO SILVA PSG / Thiago Silva il prossimo 22 settembre compirà 36 anni. Il centrale brasiliano è ancora un punto di forza del Psg ma il futuro resta tutto da scrivere. Come raccontato da Calciomercato.it, il calciatore classe 1984 vorrebbe continuare a vestire la maglia dei francesi ma dalla Capitale non sono arrivate ancora novità.

La possibilità che Thiago Silva si liberi a zero a fine stagione è davvero grande: Leonardo - come riporta 'L'Equipe' - non avrebbe, infatti, intenzione di proporre il prolungamento al suo connazionale.

L'ex Milan è in possesso del passaporto comunitario avendo ottenuto la cittadinanza francese ma questo non dovrebbe bastare a convincere Leonardo: Thiago Silva pesa alle casse del Psg davvero troppo, 1,5 milioni di euro lordi al mese.

Futuro Thiago Silva: il Milan torna di moda?

Se non dovesse arrivare il rinnovo potrebbe tornare di moda l'idea Milan. Elliott, come dimostra il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, ha aperto agli acquisti over 30. Thiago Silva potrebbe essere una nuova eccezione, che porterebbe esperienza nel club e un compagno ideale per Alessio Romagnoli. L'obiettivo Mondiali 2022 dovrebbe, infatti, spingere il calciatore a continuare a giocare nel calcio che conta.

