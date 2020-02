CALCIOMERCATO MILAN PIATEK DILROSUN / Quasi alla chiusura del calciomercato invernale il Milan è riuscito a cedere Piatek all'Hertha Berlino per 27 milioni di euro. "Io venduto dopo l'acquisto di Ibrahimovic? Queste cose succedono a Milano - ha risposto alla 'Bild' il polacco pungendo subito i rossoneri - Cambiare attaccanti ogni anno è una loro abitudine... A Berlino mi sono ambientato subito bene - ha poi aggiunto - i tifosi mi fermano in giro per la città e mi cantano 'Piatek pum pum pum'. Le aspettative su di me sono alte ma sono contento".

Calciomercato Milan, Piatek 'porta' un nuovo esterno

L'operazione Piatek può dar vita a una sorta di 'alleanza' mercatara tra il club targato Elliott e quello tedesco.

Alleanza che spalancherebbe le porte ad altri affari, con il primo potrebbe coinvolgere un esterno che a gennaio è già stato in orbita. Parliamo di Javairo ala sinistra olandese cercata dalla Roma e che sarebbe perfetta per l'attuale 4-4-2 ma anche per un eventuale passaggio al 4-3-3 o 4-2-3-1. Due gli ostacoli: l'Hertha non è disponibile a cederlo in prestito con diritto/obbligo di riscatto, inoltre servirebbe una proposta da almeno 20-25 milioni di euro. Gli ottimi rapporti instaurati a gennaio nell'ambito dell'affare Piatek, però, potrebbero consentire al Milan di ottenere qualche 'agevolazione' per Dilrosun, che dopo Saelemaekers sarebbe il secondo esterno approdato a Milanello nell'arco di pochi mesi...

