CALCIOMERCATO INTER ABIDAL BARCELLONA LAUTARO MARTINEZ / Che il Barcellona sia interessato a Lautaro Martinez, anche su input di Lionel Messi, ormai non è più un mistero da tempo. Oltre alle indiscrezioni, però, questa volta c'è di più. Come la conferma diretta da parte di Eric Abidal, direttore sportivo del Barça, che in un'intervista concessa al quotidiano catalano 'Mundo Deportivo' parla della pianificazione del calciomercato per la prossima estate soffermandosi in particolare sulla questione attaccante.

"Dovremo prendere le decisioni insieme al tecnico Setién, ma come sapete: l'attacco è molto importante e di sicuro ingaggeremo un '9', ma questo non è una sorpresa - esordisce quindi Abidal a cui poi viene chiesto se è impossibile pensare ad un nome come Lautaro Martinez - "Ovviamente ad oggi non ho il budget. Devo lavorare d'anticipo, stare attento a cosa accade nei club e poi provare a convincere il giocatore. Questo è il mio lavoro, poi se la parte finanziaria mi dice che l'affare si può fare, bene, altrimenti cambio obiettivo. Però sì, Lautaro mi piace, ma ho anche altri nomi che mi piacciono. Nel suo ruolo ora è tra i primi cinque o sei al mondo".

Ad Abidal viene quindi chiesto se l'eventuale innesto di Lautaro Martinez chiuderebbe le porte all'arrivo di Neymar: "Dipende dalla pianificazione, dai passaporti, da tante cose. Però avere giocatori di talento come Lautaro, Neymar o altri, sarebbe sempre una cosa positiva per il club. Se lo vedo impossibile? No, niente è impossibile. Cercheremo di lavorare per questo obiettivo, poi se non si potrà cercheremo comunque i migliori rinforzi per la squadra".

