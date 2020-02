Inter, Guardiola vuole Lautaro Martinez: ecco la carta Cancelo

CALCIOMERCATO INTER CANCELO LAUTARO / E' già ai titoli di coda l'avventura di Joao Cancelo con la maglia del Manchester City. Il terzino portoghese, arrivato in estate dalla Juventus per circa 30 milioni di euro più il cartellino di Danilo, sta deludendo le attese e Guardiola è pronto a lasciarlo andare.

Nonostante la stagione deludente non mancano le squadre interessate a Cancelo: i big del calcio europeo gli hanno messo gli occhi addosso.

Sono soprattutto- come riporta 'The Sun' - ad aver manifestato un importante interesse.

Riportarlo in Italia, però, non sarà per nulla facile: l'ex Juventus, oltre a piacere davvero a tantissime squadre, ha una valutazione che sembra davvero fuori portata per le casse nerazzurre. Il Manchester City, infatti, lo vorrebbe cedere per una cifra vicina ai 60 milioni di euro.

Manchester City, sogno Lautaro Martinez

Stando a quanto riportato dal portale inglese ci sarebbe un altro modo per arrivare a Cancelo. Non è un segreto, infatti, che Guardiola abbia messo in cima alla lista dei desideri per rinforzare l'attacco il nome di LautaroMartinez. L'argentino è la vera rivelazione di questa Inter e sta facendo impazzire davvero tutto il mondo. Lo vuole anche il Barcellona e se non dovesse arrivare il rinnovo, l'addio si farebbe sempre più probabile. Con Martinez al Manchester City sarebbe più facile per l'Inter arrivare all'obiettivo Cancelo.

