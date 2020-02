CALCIOMERCATO UDINESE VISITE MEDICHE PRODL / Calciomercato chiuso, ma non per i calciatori svincolati. E allora l'Udinese ne approfitta pescando dalla lista dei giocatori senza contratto un rinforzo per la difesa del tecnico Gotti. Si tratta del colosso austriaco Sebastian Prodl, classe '87, che secondo 'Sky Sport' si sottoporrà già oggi alle visite mediche di rito che precedono firme e annunci ufficiali. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Prodl arriva di fatto dal Watford, altro club della famiglia Pozzo.

Le tempistiche necessarie previste per un trasferimento internazionale non avrebbero però permesso ai friulani di chiudere entro le 20 del 31 gennaio l'operazione, così gli inglesi hanno proceduto allo svincolo del calciatore che in questa stagione ha collezionato solo 3 presenze.

