Calciomercato Genoa, il ds Marroccu e i retroscena su Iturbe e Criscito

CALCIOMERCATO GENOA ITURBE CRISCITO MARROCCU / Si è concluso l'ultimo giorno del calciomercato invernale e, come spesso accade, è anche momento di bilanci. Per il Genoa ci ha pensato il direttore sportivo Francesco Marroccu, che ha spiegato due delle trattative più interessanti in Italia. La prima è quella per riportare in Italia Juan Iturbe, poi saltata come vi abbiamo raccontato, l'altrà è quella per il capitano Mimmo Criscito.

Ecco le sue parole in conferenza stampa al fianco dell'allenatore Davidealla vigilia della sfida con l'Atalanta:

ITURBE - "Nel mercato si portano avanti tante trattative, poi si concludono le più funzionali. Iturbe non si è concretizzato? Mi piace parlare delle operazioni andate in porto. Iago Falque è la miglior chiusura di un cerchio. Il bilancio del mercato di gennaio si farà a maggio. Le zone di campo che volevamo rinforzare, le abbiamo rinforzate. Forse avremmo potuto fare qualcosa in più in uscita, ma i mercati esteri sono ancora aperti".

CRISCITO - "Non è stato messo sul mercato; ha ricevuto un pressante interesse da parte della Fiorentina. La differenza con le altre richieste sta nel fatto che l’interesse è durato molto”.