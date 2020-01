MANCHESTER UNITED BRUNO FERNANDES / Accordo raggiunto tra il Manchester United e lo Sporting Cp per Bruno Fernandes: il centrocampista si trasferisce alla corte di Solskjaer. L'ufficialità è stata data dai 'Red Devils' con un comunicato dove si legge: "Il Manchester United è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con lo Sporting Clube de Portugal per il trasferimento di Bruno Fernandes.

L'accordo è soggetto alle visite mediche e all'accordo sul contratto del calciatore. Un ulteriore annuncio verrà fatto a tempo debito".

L'inseguimento del Manchester United a Bruno Fernandes andava avanti ormai da mesi: il 25enne, ex Sampdoria ed Udinese, è stato individuato come nome giusto per rinforzare la mediana del club inglese. Il suo arrivo potrebbe significare il via libera alla cessione di Paul Pogba che in estate dovrebbe lasciare l'Inghilterra: Real Madrid e Juventus sono da tempo sulle sue tracce.

Nel comunicato dello Sporting sono pubblicate anche le cifre dell'affare: la parte fissa ammonta a 55 milioni di euro, mentre i bonus possono arrivare a 25 milioni. In particolare 5 milioni sono per il numero di partite disputate dal calciatore, altri 5 per la partecipazione del Manchester United alla Champions e 15 milioni in base ai premi individuali del calciatore.