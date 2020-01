Calciomercato Inter, Radu verso la fumata gialloblu | Le ultime di CM.IT

PARMA INTER RADU GENOA / C'è ottimismo dopo l'incontro di questo pomeriggio tra la dirigenza del Parma (dove oltre al Ds Faggiano era presente anche il presidente Pizzarotti) e l'entourage di Ionut Radu per il trasferimento in Emilia del giovane portiere rumeno.

Come raccolto da Calciomercato.it, trovata l'intesa con il giocatore e l'Inter (proprietaria del cartellino), l'ultimo ostacolo resta il via libera definito del, squadra in cui Radu è in prestito dai nerazzurri.

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Inter, Radu-Parma: resiste il nodo ingaggio, le ultime di CM.IT

Il Parma è comunque fiducioso nel riuscire a concludere positivamente nelle prossime ore la trattativa per l'estremo difensore classe '97, che già in serata potrebbe raggiungere Parma per iniziare (sempre a titolo temporaneo fino a giugno) la sua nuova avventura alla corte di D'Aversa e sostituire l'infortunato Sepe.