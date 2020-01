CALCIOMERCATO FIORENTINA SPAL / La Fiorentina è molto interessata a Igor della Spal. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, nella giornata di domani il club viola deciderà se andare o meno all'assalto del cartellino del difensore brasiliano.

Il classe '98 è infatti in lizza con un altro giocatore, si parla di Dell'Orco del Sassuolo ora al Lecce in prestito, per rinforzare il reparto arretrato della formazione allenata da. Igor è approdato a Ferrara l'estate scorsa ed è nel mirino anche di altri club, come Napoli, Atalanta e inglesi

LEGGI ANCHE ->>>Le ultime di CM.IT sulla trattativa Petagna tra Napoli e Spal