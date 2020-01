Calciomercato Roma, offerta per Florenzi: la risposta giallorossa

CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI OFFERTA VALENCIA / Nonostante il peggior momento stagionale sia ormai alle spalle, il futuro di Alessandro Florenzi alla Roma non è del tutto scontato. Proprio per l'esterno basso di Fonseca sarebbe infatti arrivata un'offerta del Valencia, che già in passato ci ha provato per il numero 24 capitolino. Il club spagnolo ne avrebbe anche parlato con l'agente Lucci ed andrebbe valutata eventualmente la cosa. Nonostante le voci sul futuro di Florenzi la Roma non avrebbe comunque dato l'ok alla cessione del proprio capitano.

