DIRETTA PARMA UDINESE FORMAZIONI / La buona prestazione in casa della Juventus ha portato in dote complimenti, zero punti e il brutto infortunio di Inglese, vittima ancora una volta della sua muscolatura fragile. In programma alle 15, Parma-Udinese rappresenta l'occasione di tornare alla vittoria per entrambe le squadre. Anche i friulani, infatti, pur disputando un'ottima gara a San Siro sono reduci dalla sconfitta in casa del Milan e sperano di riprendere quel percorso virtuoso che li aveva portati a vincere tre partite consecutive prima dello stop milanese.

Calciomercato.it seguirà la partita del Tardini in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-UDINESE



PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Cornelius, Kurtic. ALL.: D’Aversa

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka.. ALL.: Gotti

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 51 punti; Inter 48; Lazio 45; Roma e Atalanta 38; Milan e Cagliari 31; Parma 28; Torino e Bologna 27; Verona 26; Fiorentina 25; Napoli e Udinese 24; Sassuolo 22; Sampdoria 19; Lecce 16; Spal, Brescia e Genoa 15.