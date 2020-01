CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / È stata un'estate tormentata per Paulo Dybala, per mesi al centro di una lunga telenovela di calciomercato con la schiarita sul suo futuro, e quindi la certezza di rimanere alla Juventus, arrivata solo con la chiusura della campagna acquisti. Sei mesi dopo, l'argentino può guardare a quell'estate con gli occhi nuovi di un calciatore tornato protagonista in campo.

Intervistato dal 'The Guardian', l'attaccante della Juventus ha dunque parlato anche di mercato, tra i retroscena di quei mesi in bilico e uno sguardo ai prossimi anni: "Sono stato vicino all'addio. Era nei piani della società, lo sapevo. Sono rimasto in bilico fino all'ultimo minuto, eravamo tutti in attesa - esordisce la 'Joya' -. La Premier? Gli stadi pieni, la grande passione... Ho ancora due anni di contratto. Non è un tempo breve, ma neanche lungo. Vedremo quali saranno i piani della Juventus, se pensano che dovrò andarmene la prossima estate o se vogliono che resti. È una decisione che spetta al club. È difficile saperlo ora perché le cose cambiano in un secondo".

