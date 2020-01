p>CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO EVERTON ANCELOTTI / Hirvingnon ha sicuramente rispettato fin qui le aspettative riposte in estate dalla dirigenza e dai tifosi del: l'esterno messicano exnon è riuscito fin qui ad imporsi in maglia azzurra sia conche con con l'arrivo ormai imminente di Politano , gli spazi potrebbero ancora ridursi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, non solo Allan: gli occhi di Ancelotti anche su Lozano

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' se le cose da qui a giugno non dovessero cambiare, ecco che in estate Lozano potrebbe realmente pensare di lasciare il Napoli dopo 12 mesi dal suo arrivo in Italia, per rilanciarsi dopo la parentesi deludente in azzurrro. Diversi club sarebbero pronti a dare una seconda chance al messicano, su tutti lo stesso Ancelotti che lo ha voluto fortemente portare a Napoli: l'Everton, già sulle tracce di Allan, infatti potrebbe potrebbe diventare una seria candidata da qui all'estate anche per Lozano.

