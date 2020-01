CALCIOMERCATO JUVENTUS PJACA / Dopo Luca Pellegrini, Cagliari e Juventus sono ad un passo dal perfezionare un altro affare.

Come detto nei giorni scorsi, il club sardo è molto vicino a Marko Pjaca Secondo 'Sky Sport', mancherebbero solamente alcuni dettagli per definire il passaggio dell'attaccante croato alla corte di Rolando. Le due dirigenze hanno raggiunto l'intesa per un prestito oneroso (1,5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Per celebrare la definitiva fumata bianca, manca ancora la messa a punto finale con l'agente dell'ex Fiorentina, in cerca di una nuova occasione per rilanciare la sua carriera in Italia.