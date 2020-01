CALCIOMERCATO INTER ULTIME MOSES ERIKSEN / Mentre Ashley Young lavora individualmente in vista di un probabile esordio dal 1' domenica contro il Cagliari, l'Inter è al lavoro per aggiungere al laterale inglese arrivato dal Manchester United anche gli altri rinforzi richiesti dal tecnico Antonio Conte. L'acquisto numero due è già a Milano in attesa dei test medici decisivi: dal Chelsea è stato ottenuto il via libera per il prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro per Victor Moses che da ieri sera è in città ed oggi si sottoporrà alle visite mediche di rito. Esami approfonditi, visti i recenti infortuni muscolari importanti subiti dall'esterno che ha spinto per riabbracciare l'allenatore avuto al Chelsea. Il suo arrivo può liberare Lazaro, sul quale il Lipsia sta provando il sorpasso al Newcastle. Ma la giornata di oggi sarà importante anche su altri fronti. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, le ultime da Eriksen a Giroud

L'Inter infatti è definitivamente uscita allo scoperto sul fronte Christian Eriksen con il Ds Piero Ausilio che ha confermato pubblicamente l'offerta ufficiale presentata al Tottenham.

La proposta dell'Inter da 15 milioni di euro non ha ancora convinto gli 'Spurs' che per il danese in scadenza di contratto sono fermi alla richiesta da 20 milioni, ma il weekend è servito per fare il punto della situazione e ragionare sui bonus che possono condurre l'operazione in porto. Decisiva per capire le tempistiche del closing sarà lain programma nel pomeriggio tra le società, scrive 'La Gazzetta dello Sport', mentre l'agente Danielsta già lavorando da ieri sulla buonuscita che permetterebbe al Tottenham di risparmiare qualcosa sulle spettanze maturate dal giocatore avvicinando ulteriormente le parti alla fumata bianca.

Il quarto nome in entrata caldo per l'Inter è quello di Olivier Giroud, indicato da Conte come il tassello perfetto per variare le alternative sul fronte offensivo. Dall'Inghilterra arrivano indicazioni che confermano la trattativa ormai in dirittura d'arrivo ed in attesa soltanto dell'uscita di Politano che blocca lo sbarco a Milano del francese. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, però, in 48 ore può definirsi il trasferimento di Politano alla Roma aprendo le porte all'esperto centravanti francese. Non si sblocca al momento, invece, la cessione di Matias Vecino e per questo i nerazzurri non stanno affondando su un altro centrocampista con cui sostituire l'uruguaiano.

