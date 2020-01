CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN / Non è un mistero, l'Inter vuole piazzare il colpo Eriksen entro questa settimana.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , tra oggi e domani l'intermediario Frank(ieri avvistato al 'Vismara' per Milan-Fiorentina under 18) volerà a Londra per trovare la quadra definitiva col'sfruttando' i suoi buoni rapporti con lo stesso club inglese.

Calciomercato Inter, colpo Eriksen: Tottenham verrà 'accontentato'

Possibile un'intesa sui 18 milioni di euro complessivi, comunque a una cifra vicinissima se non pari (attraverso ulteriori bonus) alle richieste formulate fin da principio dal patron degli 'Spurs' - notoriamente un osso duro in sede di trattative - Daniel Levy. Con l'agente del danese Martin Schoots c'è già un'intesa sulla base di un contratto da complessivi 10 milioni di euro a stagione.

