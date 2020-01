SERIE A GENOA ROMA / La Roma vince e fa un passo in avanti nella corsa per la Champions League. Stasera, nella trasferta della 20a giornata di Serie A, i ragazzi di Fonseca hanno battuto il Genoa per 3 a 1. Decisive la reti di Dzeko e Under, alle quali si è aggiunta l'autorete di Biraschi.

Con questo risultato, quindi, i giallorossi si portano al quarto posto solitario a più tre dall', impegnata domani sera contro la Clicca qui per restare aggiornato.

Genoa-Roma 1-3: 6' Under (R), 44' autogol Biraschi (R), 45' Pandev (G), 74' Dzeko (R)

Classifica Serie A: Juventus 48*; Inter 47; Lazio 45*; Roma 38; Atalanta* 35; Cagliari 30; Parma* e Milan 28; Torino 27; Verona* 26; Napoli, Fiorentina, Bologna e Udinese 24; Sassuolo 22; Sampdoria 19; Lecce 16; Brescia 15; Genoa 14, Spal* 12.

*una gara in meno