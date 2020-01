CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDESCHI BARCELLONA RAKITIC SARRI - Tiene banco anche il calciomercato nella conferenza stampa di Maurizio Sarri, alla vigilia di Juventus-Parma. La notizia più 'calda' è quella relativa allo scambio col Barcellona tra Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic. La nostra redazione ieri vi ha illustrato la situazione.

Ecco, invece, le parole dell'allenatore bianconero sull'argomento: "A me nessuno ha detto nulla, quindi, al momento, è una cosa che non esiste. Per quello che so, è un giocatore che non mi lascerà". Nel frattempo, anche dalla Spagna rilanciano questa possibilità: vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

