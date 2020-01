CALCIOMERCATO INTER ESPOSITO SPAL CONTE - Sebastiano Esposito è una delle note più liete dell'Inter di Antonio Conte. Promosso dal nuovo allenatore in prima squadra in pianta stabile, il 17enne attaccante ha realizzato il suo primo gol in Serie A il 21 dicembre scorso contro il Genoa dell'allora tecnico Thiago Motta. Una soddisfazione incredibile per il prodotto del vivaio nerazzurro, in odore di rinnovo contrattuale (attualmente in scadenza nel 2022) e conseguente adeguamento dell'ingaggio.

Diverse squadre, non solo la Spal , vorrebbero il calciatore in prestito fino a giugno, ma prima bisognerà convincere Conte. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , la volontà del tecnico leccese è quella di trattenere Esposito in rosa fino a fine stagione. Dunque, questa è la posizione, ad oggi, del club di. Verso la fine della sessione invernale del, le parti si aggiorneranno per capire se continuare su questa linea oppure prendere in considerazione piste alternative.

