CALCIOMERCATO GENOA PANDEV RITIRO / La classifica non sorride al Genoa che dovrà presto cambiare marcia per continuare ad alimentare l'obiettivo salvezza che quest'anno sembra più complicato che mai. Tante le difficoltà incontrate fin qui dai rossoblù come affermato anche da Goran Pandev a 'Sky Sport': "Penso che la colpa è solamente dei giocatori, negli ultimi anni abbiamo cambiato tanti allenatori.

Siamo in difficoltà e si vede, adesso è arrivato il nuovo mister e ci sta trasmettendo carica e positività, spetriamo di uscirne grazie al suo lavoro".

Calciomercato Genoa, Pandev si ritira: l'annuncio

Pandev ha quindi continuato rispondendo alle domande sul ritiro a fine anno: "Penso di sì, però voglio smettere con la salvezza col Genoa e con la qualificazione al prossimo Europeo con la mia nazionale. A marzo giocheremo gli spareggi, non so se riusciremo a centrare questo obiettivo. Adesso però sono solo concentrato ad aiutare il Genoa a fare punti così da uscire da questa brutta situazione. Salvezza prima del ritiro? Sicuramente sì, questo è poco ma sicuro, il mio sogno è questo. Sappiamo tutti che siamo in difficoltà. Secondo me possiamo fare meglio, ci sono ancora tante partite e quindi la speranza c’è. La squadra secondo me si può salvare, ma quando si è in certe posizioni di classifica con tanti giovani un po' la paura si sente".

