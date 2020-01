Calciomercato Inter, vertice in sede per Vecino

CALCIOMERCATO INTER VECINO / In attesa di capire come evolverà la trattativa con la Roma per lo scambio Politano-Spinazzola, l'Inter in queste ore è molto attiva sul calciomercato su più fronti.

In questi minuti, come raccolto dall'inviato di Calciomercato.it , nella sede dei nerazzurri è arrivato anche l'agente Lucci che cura gli interessi di Matias, il centrocampista uruguaiano che secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni è finito tra i possibili partenti. Accostato ale soprattutto all'di Carlo, per l'ex Fiorentina si è parlato anche di un'ipotesi. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

LEGGI ANCHE >>> Inter e Roma, scambio Politano-Spinazzola: è 'giallo' sui rapporti Marotta-Ausilio