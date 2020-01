ROMA JUVENTUS VOTI PRIMO TEMPO/La Juventus ci mette appena tre minuti ad indirizzare il match a suo favore con Demiral che non sbaglia la prima occasione da gol. La Roma sembra aver accusato il colpo, Veretout in area atterra Dybala e Ronaldo realizza con la solita freddezza il rigore per il raddoppio bianconero. Le due squadre perdono un uomo per parte per infortunio, prima Demiral e poi Zaniolo che in lacrime viene portato via in barella.

La prima frazione di gioco si chiude con i padroni di casa in netta crescita rispetto ai bianconeri che concedono campo alle ripartenze giallorosse.

TABELLINO

ROMA-JUVENTUS:0-2

ROMA(4-2-3-1): Pau Lopez 5,5 ; Florenzi 6, Smalling 5,5 , Mancini 5,5 , Kolarov 5; Diawara 5,5 , Veretout 5,5 ; Zaniolo 6 ( 35’ Under 5,5), Pellegrini 6 , Perotti 5,5 ; Dzeko 5,5. A disp.: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Spinazzola, Peres, Kalinic, Cristante, Cetin. All. Fonseca

JUVENTUS(4-3-1-2): Szczesny 6; Cuadrado 6 , Demiral 6( 19’ de Ligt), Bonucci 5,5 , Alex Sandro 6 ; Rabiot 6 , Pjanic 5 , Matuidi 5,5 ;Ramsey 5,5; Dybala 6, Ronaldo 6. A disp.: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Danilo, Rugani, Can, Douglas Costa, Pjaca, Higuain, Bernardeschi. All. Sarri.

Marcatori: 3’ Demiral (J), 10’ rig. Ronaldo (J)

Arbitro: Guida sez. di Torre Annunziata

Ammoniti: 9’ Veretout (R), 12’ Pjanic (J), 15’ Kolarov (R), 26’ Mancini (R), 32’ Rabiot (J), 32’ de Ligt(J), 46’ Cuadrado (J)

Espulsi: