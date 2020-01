CALCIOMERCATO BARCELLONA XAVI / Xavi ha deciso: allenerà il Barcellona, ma solo da giugno. Non ne ha dubbi 'AS', che oggi pomeriggio ha reso pubblica la decisione maturata dopo l'incontro di oggi tra l'allenatore e i dirigenti blaugrana Oscar Grau ed Eric Abidal.

Lo spagnolo ha scelto di non subentrare a stagione in corso e desidera rispettare il contratto con l'Al Sadd, che da parte sua aveva ammesso la negoziazione in corso con i catalani. Un matrimonio che dovrebbe essere solo rimandato alla prossima estate: il Barcellona, infatti, ha già deciso di salutare Valverde, che ovviamente non ha gradito la fuga di notizie di queste ore.

La situazione del tecnico resta in bilico e in Spagna non escludono comunque un esonero immediato, con un traghettatore che porterebbe poi all'apertura dell'era Xavi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Barcellona allo scoperto: esonero Valverde e subito Xavi

Calciomercato, Vidal vuole l'Inter a prescindere da Valverde

Lo storico ex calciatore vuole scrivere nuove pagine importanti sulla panchina del club che ha segnato la sua vita e ha scelto di iniziare quest'avventura da zero, reputando l'attuale situazione non ideale al suo insediamento. Cosa cambia, quindi, per il caso Vidal-Inter?

Il cileno ha deciso di sposare la causa nerazzurra a prescindere dal futuro di Valverde, consapevole che difficilmente, al Camp Nou, avrà mai il ruolo da titolare fisso che desidera e che può garantirgli Antonio Conte. Paradossalmente, il mancato esonero dell'ex Athletic potrebbe anche ostacolare il suo addio, visto che il Txingurri è l’unico a reputare la sua permanenza imprescindibile, mentre gran parte della dirigenza sarebbe pronta a disfarsene, ancor più dopo la denuncia arrivata durante la sosta natalizia. La corsa al cileno, quindi, resta apertissima per i nerazzurri, che dovranno però attendere gli sviluppi in corso sulla panchina azulgrana: difficile negoziare cessioni, per il Barça, in un momento così convulso.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Vidal: colpo di scena da Barcellona

Calciomercato Inter, sprint per Gabigol: ultime e retroscena di CM.IT