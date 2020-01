CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN TOTTENHAM / Accelerazione decisa da parte dell'Inter sul calciomercato. I nerazzurri vanno a caccia di rinforzi importanti per rilanciare la sfida scudetto alla Juventus e sono determinati ad ottenerli. Conte attende novità, Marotta e Ausilio sono al lavoro per accontentarlo. Numerosi i tavoli su cui si muove il club milanese.

Calciomercato Inter, trattativa in corso per Eriksen: le ultime

In particolare, qualcosa si muove sul fronte del centrocampista.

'Sky Sport' ha confermato l'anticipazione di Calciomercato.it sulla trattativa tra Inter e Tottenham per Eriksen . Il danese è pista quantomai concreta, si lavora su due fronti. L'agente del giocatore è a Milano per trovare l'accordo sull'ingaggio, i club intanto discutono a distanza tramite alcuni intermediari sui termini economici dell'affare. Gli Spurs vogliono monetizzare per non perdere il giocatore a zero a giugno, la partita è aperta.

