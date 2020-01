FIORENTINA NUOVO STADIO COMMISSO / In attesa di tornare a vincere in campionato, la Fiorentina progetta il suo futuro tra campo, mercato e questione stadio. Oggi, dopo l'incontro avvenuto nel pomeriggio con il sindaco di Firenze, patron Commisso ha rilasciato alcune parole ai giornalisti presenti: "E' stato un incontro buono come semore col sindaco, abbiamo parlato della situazione dello stadio. Domani avremo più dettagli. Tu dormi tranquillo se io dico sì, no o niente (ride, ndr).

Da quanto aspettate per lo stadio, venti anni? Io sono qui da sei mesi, sto lavorando". Clicca qui per restare aggiornato.

