CALCIOMERCATO NAPOLI VERONA AMRABAT / Archiviata l'ennesima sconfitta stagionale, il Napoli oggi ha lavorato al colpo Amrabat dal Verona. Il centrocampista classe 1996, rivelazione del campionato in corso, è tra gli obiettivi primari in vista del prossimo calciomercato estivo. Così, dopo aver incontrato il Verona, nel tardo pomeriggio il Ds Giuntoli ha parlato anche con gli agenti del giocatore.

Dopo il summit odierno con gli agenti, riporta 'Sky Sport', non sarebbe ancora stata trovata l'intesa tra le parti: il centrocampista vorrebbe infatti 4 anni di contratto ma il Napoli ne offre 5, mentre il contratto prevede 1 milione e 750mila euro l’anno più bonus. Da risolvere, inoltre, la questione legata al possibile inserimento di una clausola rescissoria (nel caso in cui il contratto fosse di 5 anni) che gli azzurri non vorrebbero inserire. La trattativa prosegue, ulteriori novità si attendono nelle prossime ore.

