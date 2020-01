PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA-FIORENTINA / Una partita da "pari e patta", decisa da due capolavori balistici che fanno sgranare gli occhi agli spettatori presenti al Dall'Ara. Prima Benassi, da fuori area e al volo dopo una coordinazione esemplare. Allo scadere invece Orsolini che, dopo una prova grigia, calcia una punizione forte e tagliente che non lascia scampo all'incolpevole Dragowski. Pareggio giusto in una partita tutto sommato povera di occasioni, nonostante la buona prestazione di Palacio tra i felsinei. Iachini deve ancora trovare la quadra nella costruzione di un gioco che per larghi tratti latita.

BOLOGNA

Skorupski 6,5 - Nega a Chiesa il colpo del possibile ko nella ripresa con un grande intervento. Sempre presente e sicuro anche nelle uscite alte, ma sul gol di Benassi proprio non può nulla.

Tomiyasu 6 - Partita di impegno e sacrificio per lui, che quando può accompagna anche l'azione offensiva. Non sbaglia nulla in difesa.

Danilo 6 - Solita partita d'esperienza in cui limita con mestiere le scorribande di Chiesa. Anche Vlahovic non ha vita facile con lui.

Bani 6 - Fa buona guardia in coppia con Danilo, limitando molto bene le iniziative dei viola, che non a casa passano con un gol da fuori area.

Denswil 5,5 - Troppo timido in fase di spinta. Si limita al compitino commettendo anche qualche piccolo errore in disimpegno. Dal 76' Skov Olsen s.v.

Medel 5,5 - Corre moltissimo e non teme contrasti, come al solito. Riceve anche il suo settimo cartellino giallo stagionale, ormai marchio di fabbrica. Troppo irruento però. Dall'83' Svanberg s.v.

Poli 6 - Partita di interdizione e proposizione la sua, con movimenti senza palla a suggerimenti per i tagli delle punte. Mihajlovic decide disostituirlo per daremaggior peso in attacco nella ripresa. Dal 59' Santander 6 - Non riceve molti palloni giocabili, allora prova a concretizzare quelli sporchi che passano dalle sue parti. Il risultato è una conclusione da fuori, potente ma fuori dallo specchio. La sua determinazione nel non mollare mai lo aiuta a guadagnare il calcio di punizione con cui Orsolini agguanta l'insperato pareggio.

Orsolini 7 - Non è straripante come ha dimostrato di poter essere nel corso delle ultime uscite, controllato anche piuttosto bene grazie ai raddoppi. Ma all'ultimo respiro si incarica di calciare una punizione delicata da posizione defilata, indirizzando nel sette un pallone su cui Dragowski non ci sarebbe potuto arrivare mai. Goiello balistico.

Soriano 5,5 - Gioca poco in profondità e gli inserimenti senza palla latitano. Potrebbe dare maggior supporto a Palacio almeno sino al mmento dell'ingresso di Santander.

Sansone 5 - Il peggiore del terzetto offensivo rossoblù piazzato alle spalle di Palacio da Mihajlovic. Non riesce a superare l'uomo nell'uno contro uno, senza quindi apportare superiorità numerica. Rimandato.

Palacio 6,5 - Svaria su tutto il fronte d'attacco senza risparmiarsi. Alla sua età dimostra un'intelligenza calcistica e uno stato di forma sicuramente invidiabili. Numerosi i tagli alle spalle della difesa viola, ma poco supporto dai compagni di reparto.

All. Mihajlovic 5,5 - Il suo Bologna si ostina a cercare traversoni per una prima punta alta e forte fisicamente che però non c'è. Peccato, perchè la costruzione del gioco è spesso pulita e avrebbe meritato migliore finalizzazione.

FIORENTINA

Dragowski 6 - Fa buona guardia su ogni pallone, sventando qualche occasione pericolosa. Ma Orsolini lo fulmina con un calcio di punizione magistrale all'ultimo secondo.

Milenkovic 6 - Fa sentire spesso la sua forza fisica soprattutto negli uno contro uno, ma a volte è un po' troppo irruento.

E infatti riceve anche un giallo.

Pezzella 5,5 - Partita perfetta la sua, sino al fallo inutile commesso nel finale ai danni di Santander, che alla viola costa il calcio di punizione magistrale realizzato da Orsolini. Un errore che pesa molto per uno della sua esperienza.

Caceres 6 - Contribuisce alla buona prova della retroguardia viola svolgendo il suo compito molto bene, senza eccessi e con maturità.

Lirola 6 - Non spinge molto, preoccupato più che altro nel contenere gli attacchi felsinei. Sufficiente comunque la sua prova.

Benassi 7 - Un gol da capogiro con una coordinazione esemplare il suo. E' un tiro imprendibile per Skorupski che vale quasi la vittoria per la Fiorentina, sino al momento dell'altro gioiello balistico targato Orsolini.

Pulgar 5,5 - Una punizione che fa venire i brividi al Dall'Ara sul finale di gara. Poi solo tanta garra e qualche fallo di troppo, da cui rimedia ancheun giusto giallo. Partita tosta la sua, ma qualche intervento potrebbe anche evitarlo.

Castrovilli 6 - Ci prova a creare superiorità numerica portando palla in velocità. Ma viene controllato comunque bene dagli avversari. Non vive uno splendido momento di forma e si vede, ma resta il più tecnico dei suoi a centrocampo. Dal 91' Ceccherini s.v.

Dalbert 5 - Poco prima di uscire decide di gettare al vento un contropiede colossale, tirando da casa anziché cercare Chiesa, ma senza trovare la porta. E' l'immagine della sua gara, insufficiente. Dall'82' Venuti s.v.

Chiesa 6 - Non in gran forma, ma qualche spunto interessante lo fa vedere. Skorupski gli sbarra la strada per quello che sarebbe potuto essere il tiro del raddoppio. Tornerà comunque ad essere imprescindibile per questa squadra.

Vlahovic 5 - Non riesce ad impensierire mai Skorupski e, più in generale, non detta i passaggi in profondità e non da' peso in attacco. Male. Dal 67' Boateng 5 - Non riesce a fare meglio di Vlahovic. Ed è tutto dire.

All. Iachini 5,5 - Un gol da cineteca riesce quasi a nascondere la polvere sotto al tappeto. Il gioco non decolla mai e la squadra si affida più che altro agli spunti dei singoli. Bene però in difesa, dove la quadratura sembra già trovata.

Arbitro: Valeri 6,5 - Tanti gli ammoniti nella gara del Dall'Ara, ma non sbaglia un colpo. Anche quando annulla la rete di Palacio nel primo tempo con l'aiuto del Var per fuorigioco. Che c'è tutto.

TABELLINO

Bologna-Fiorentina 1-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil (dal 76' Skov Olsen); Medel (dall'83' Svanberg), Poli (dal 59' Santander); Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. A disposizione: Mbaye, Corbo, Paz, Schouten, Juwara, Stanzani, da Costa, Sarr. All.: Mihajlovic.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli (dal 91' Ceccherini), Dalbert (dall'82' Venuti); Chiesa, Vlahovic (dal 67' Boateng). A disposizione: Ranieri, Rasmussen, Eysseric, Cristoforo, Badelj, Ghezzal, Sottil, Pedro, Terracciano. All.: Iachini.

Arbitro: Paolo Valeri (Sez. di Roma 2)

Marcatori: 27' Benassi (F), 94' Orsolini (B)

Ammoniti: 38' Milenkovic (F), 40' Medel (B), 46' Lirola (F), 53' Caceres (F), 69' Pulgar (F), 77' Bani (B), 94' Iachini (F)

Espulsi: