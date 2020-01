CALCIOMERCATO MILAN TODIBO / Il Barcellona ha aperto alla cessione di Todibo, il Milan prova l'assalto finale. Ieri Massara è volato in Catalogna dove, riporta 'SportMediaset', avrebbe ottenuto il sì del giocatore al trasferimento in rossonero.

Passo in avanti importantissimo per proseguire quindi la trattativa con i catalani che, nonostante abbiano deciso di cederlo, non vogliono perderlo a condizioni svantaggiose: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Milan, le ultime sul colpo Todibo

Ieri, quindi, a cena si è consumato l'incontro tra Massara e l'agente di Todibo, mentre stamane il dirigente è tornato a Milano con la disponibilità del giocatore. Come già anticipato da Calciomercato.it, il Barcellona vuole almeno un diritto di ricompra su Todibo, mentre i rossoneri lavorano alla formula del prestito con diritto di riscatto. Nuovi contatti tra le parti si attendono quindi nelle prossime ore.

