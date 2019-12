CALCIOMERCATO MILAN DRAXLER / Potrebbe essere giunta al capolinea l'avventura di Draxler al Psg. Stando alle ultime notizie provenienti dalla Francia, il club capitolino è pronto a privarsi del calciatore. Il tedesco - secondo quanto riportato da 'LeParisien' - sarebbe finito nel mirino dell'Hertha Berlino, che lo considera una priorità per il prossimo calciomercato.

Ma nel futuro di Draxler potrebbe esserci l'Italia.

Il centrocampista in passato è stato accostato con insistenza ae proprio i rossoneri potrebbero tornare ad interessarsi al classe 1993.

Ipotesi Milan per Draxler: esperienza per Pioli

Il calciatore rappresenterebbe certamente un profilo perfetto per il club che a gennaio andrà alla ricerca di giocatori che possano aggiungere qualità ed esperienza alla squadra. Non è un segreto che Leonardo voglia portare a Parigi Paqueta. Il brasiliano ha una valutazione di circa 35 milioni di euro ma il cartellino di Draxler potrebbe servire a vincere le resistenze dei rossoneri. Il Milan 2020 ripartirebbe così dal campione tedesco e da Zlatan Ibrahimovic, per il quale manca solo l'annuncio ufficiale.

