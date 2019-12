Milan e Napoli, sirene tedesche per Xhaka

CALCIOMERCATO NAPOLI INTER E MILAN / Non c'è solo la Serie A sulle tracce di Granit Xhaka. Il 27enne centrocampista, che un mese fa aveva rotto con Emery e l'ambiente, è pronto a fare le valigie durante il calciomercato di gennaio.

Da tempo hanno messo gli occhi su di lui, tutte alla ricerca dell'occasione giusta per rinforzare la mediana.Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI Le tre squadre italiane, però, devono prestare molta attenzione alla concorrenza che proviene dall'estero e in particolar modo dalla Germania: Xhaka - stando a quanto riportato da 'SkySports' tedesco - sarebbe il sogno di mercato dell'

LEGGI ANCHE >>Calciomercato, Torreira al Napoli: via libera per Juventus e Inter!

Calciomercato, caccia al colpo a centrocampo

Napoli, Inter e Milan sono dunque chiamate a guardarsi attorno alla ricerca del centrocampista giusto da acquistare a gennaio: gli azzurri stanno concentrando i loro sforzi su un altro calciatore dell'Arsenal, Torreira, che in estate piaceva anche al Milan. Per i rossoneri, invece, molto dipenderà da Kessie, finito nel mirino proprio degli azzurri e dei club inglesi.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Napoli, Gattuso pesca dal suo ex Milan: Torreira pista calda

Attenzione puntata, in casa Milan su Paredes, che potrebbe lasciare il Psg. I nerazzurri, invece, sperano di poter convincere il Barcellona per Vidal, per il quale chiede 25 milioni di euro. Attenzione però alla pista che porta sempre in Inghilterra, con il nome di Matic in prima fila.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Matic vuole l’Inter: le sue parole su Conte e la Serie A

Napoli, rinnovo vicino: parla Zielinski