CALCIOMERCATO INTER VIDAL BARCELLONA CLASSICO / Furia Arturo Vidal alla vigilia di Barcellona-Real Madrid, il Classico in programma questa sera al 'Camp Nou'. Secondo quanto riportato da 'ESPN', il centrocampista cileno si sarebbe infuriato per la decisione di Valverde di escluderlo dalla formazione titolare, a tal punto da abbandonare l'allenamento nonostante il tentativo di alcuni compagni di fermarlo.

Un episodio che, al momento, non trova conferme: Vidal avrebbe preso parte alla seduta di rifinitura insieme al resto della squadra e attualmente è insieme ai compagni in attesa di dirigersi allo stadio per il match.

Calciomercato Inter, malcontento Vidal: gennaio si avvicina

Di certo lo scarso utilizzo fatto dall'allenatore blaugrana non può far piacere a Vidal che non ha nascosto il suo desiderio di avere più spazio: desiderio che l'Inter di Antonio Conte sarebbe pronto ad esaudire. L'allenatore nerazzurro con Marotta hanno parlato apertamente del cileno come obiettivo per il mercato di gennaio, nonostante il Barcellona abbia ribadito all'agente l'intenzione di non cederlo a stagione in corso. Una decisione che dovrà però essere avallata anche dal campo e dal maggior minutaggio per il cileno che da tra novembre e dicembre è partito titolare soltanto in un'occasione: proprio contro l'Inter quando Valverde fece giocare una formazione molto rimaneggiata.

