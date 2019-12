CALCIOMERCATO INTER MARTINEZ QUARTA / Martinez Quarta è pronto a lasciare il River Plate e fare il grande salto: è lo stesso difensore argentino, 23 anni, a parlare della possibilità di lasciare il club di Buenos Aires per intraprendere una nuova avventura nella sua carriera. Parlando a 'Fox Sports' il calciatore non ha nascosto le sue ambizioni: "Se c'è un'offerta che soddisfa me e il club, vorrei fare un salto.

Inoltre ho il desiderio di far parte della Nazionale".

LEGGI ANCHE >>>> Inter, affondo per Martinez Quarta a gennaio: le ultime di CM.IT

Calciomercato Inter, affondo per Martinez Quarta: le ultime

Il 23enne difensore sudamericano è seguito dall'Inter che negli ultimi tempo, stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, ha intensificato i contatti con il River Plate per capire i margini di trattativa per gennaio o giugno. Il centrale nato nella Capitale argentina è in possesso del passaporto comunitario: il suo legame con il club sudamericano è in scadenza nel 2021 e all'interno è presente una clausola rescissoria da 22 milioni di euro. Nella finestra di mercato invernale la priorità dei nerazzurri è rappresentata sicuramente da centrocampo e attacco, ma non è detto che non si possa pensare anche ad un rinforzo in difesa con Martinez Quarta tra i papabili.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Conte arringa i nerazzurri: "Lasciamo una traccia". Zhang: "Conquistiamo il mondo"

Inter, Zazzaroni rivela: "Messaggi con Conte, cosa non piacevole"