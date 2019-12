CALCIOMERCATO INTER CONTE VIDAL BARCELLONA / Pessime notizie da Barcellona per Antonio Conte. L'allenatore nerazzurro vede infatti allontanarsi il colpo Vidal tanto richiesto.

Come riportato da 'Sky Sport', nelle ultime ore il club blaugrana ha ribadito all'agente del centrocampista cileno la volontà di non cederlo nella prossima sessione invernale di calciomercato . Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO Gimenez: "Rakitic e Vidal, decisione presa!"

Calciomercato Inter, Conte vede allontanarsi Vidal: le ultime

Nonostante la ferma volontà dell'ex Juventus di lasciare il Barcellona per giocare con maggiore continuità, per l'Inter si fa dunque sempre più in salita la trattativa per riportare Vidal in Serie A. L'affare è al momento in una fase di stallo e nei prossimi giorni potrebbe sfumare definitivamente se la società blaugrana non dovesse cambiare idea. Si attendono ora ulteriori sviluppi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, ritorno Icardi: Wanda Nara lascia le porte aperte

Calciomercato, l'agente di Aranguiz allo scoperto: "Può andare all'Inter"

Calciomercato Inter, arriva l'apertura per Kulusevski: "Via per l'occasione della vita"