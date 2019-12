CALCIOMERCATO EVERTON ANCELOTTI / Nonostante la smentita ufficiale, Ancelotti è vicinissimo all’Everton: la sua avventura ai Toffies dovrebbe iniziare mercoledì sera dopo la gara di Carabao Cup contro il Leicester. Duncan Ferguson, allenatore ad interim che ha portato l’Everton a battere il Chelsea e a pareggiare all’Old Trafford contro il Manchester United, resterà nel ruolo di vice dell’ex allenatore del Napoli, affiancato dal figlio Davide vivrà quest’avventura da collaboratore tecnico come nelle esperienze a Parigi, Madrid e Monaco di Baviera. Ancelotti ha messo gli occhi sulla Premier League da tempo, la situazione a Napoli era diventata molto complessa dopo la notte dell’ammutinamento del 5 novembre scorso.

Ancelotti-Everton, tutti i retroscena

Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , il 13 novembre scorso Ancelotti è volato a Londra dove ha trascorso mezza giornata. In Italia c’era la sosta per gli impegni delleera negli States e Ancelotti provava ad assumere il ruolo di pontiere tra squadra e società.

Il leader calmo tentava di raddrizzare la stagione del Napoli, il suo entourage, consapevole della situazione, si cautelava studiando il mercato soprattutto in Premier League. In quel periodo il Tottenham stava valutando il cambio in panchina, gli Spurs poi hanno puntato su José Mourinho che ha dato una svolta al club londinese. L’Arsenal anche ha pensato ad Ancelotti ma poi ha deciso di puntare su Arteta, assistente di Guardiola al Manchester City con un incontro svolto proprio in occasione della gara di domenica scorsa All’Emirates Stadium. Il traghettatore Ljungberg rimarrà nel ruolo di vice sulla panchina dei Gunners. London calling, il giro di panchine e’ quasi terminato, tutti sognano Natale in Premier League.