Calciomercato, le big di Serie A sul centrale di Mourinho

CALCIOMERCATO ROMA MILAN INTER FOYTH / Corteggiato a lungo dai grandi club italiani prima del suo passaggio al Tottenham, quello di Juan Foyth a due anni e mezzo di distanza torna un nome caldo per il calciomercato delle big del nostro campionato che hanno riacceso i radar sul talentuoso difensore classe '98. Frenato anche da un infortunio alla caviglia che ha condizionato il suo avvio di stagione, il centrale argentino fin qui ha collezionato 3 presenze in Premier League e altrettante in Champions League, accumulando solo 217' in campo. Troppo poco.

E con l'arrivo in panchina dello 'Special One' che starebbe cercando di blindare i veterani Alderweireld e Vertonghen, in scadenza di contratto a fine stagione, il futuro a Londra appare in bilico. Tutte le news di mercato: CLICCA QUI

Calciomercato, dalla Roma al Milan: la Serie A su Foyth

Una notizia che ha quindi fatto nuovamente drizzare le antenne alle società italiane come detto. Nei giorni scorsi il portale 'Calciomercatoweb.com' aveva anticipato l'interesse di Milan, Roma e Torino per Foyth. Oggi, dall'Inghilterra, rimbalzano nuove conferme dal 'Daily Mirror' che parla di una corsa a tre nella quale oltre al Milan da settimane a caccia di un centrale e alla Roma che potrebbe perdere uno tra Fazio e Juan Jesus, andrebbe inserita anche l'Inter, che si era interessata proprio nel 2017 prima dello sbarco a Londra e che come vi abbiamo raccontato anche su Calciomercato.it può tornare in corsa.

