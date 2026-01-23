PAGELLE E TABELLINO INTER-PISA 6-2: Pio Esposito un predestinato, Dimarco cambia la partita. Sommer horror, Moreo illude

Voti, Top e Flop del match valevole per la 22esima giornata di Serie A
L’Inter dimentica il ko con l’Arsenal rimontando il Pisa da 0-2 a 6-2. Prova di fuga dei nerazzurri, che allungani momentaneamente in testa alla classifica: +6 sul Milan e +9 addirittura sul Napoli, nel weekend in cui i rossoneri dovranno vedersela con la Roma all’Olimpico e gli azzurri con la Juve a Torino.
Le Pagelle di Inter-Pisa
INTER
FLOP Sommer 4 – Con una giocata errata, oltre che senza senso (Zielinski era marcato, perché passarla a lui?) regala il vantaggio al Pisa. Resta il grande punto debole di questa Inter
Bisseck 6,5
De Vrij 6,5
Bastoni 7
Luis Henrique 5,5 – TOP Dal 34′ Dimarco 7,5 – Il suo ingresso in campo cambia la partita. A Lautaro serve un cioccolatino soltanto da scartare, si mangia un gol a porta vuota ma si fa perdonare con quello, a dieci dal termine, che mette in ghiaccio i tre punti. Insostituibile.
FLOP Sucic 5,5 – Schierato di nuovo titolare dopo l’ottima prova con l’Arsenal, stavolta il croato non riesce a incidere. Troppi errori banali, spesso malposizionato: il primo insoddisfatto è Chivu. Dal 60′ Barella 6
Zielinski 6,5
Mkhitaryan 6,5
Carlos Augusto 7 – Dall’80’ Akanji s.v.
Lautaro 7 – Dall’80’ Bonny 6,5
TOP Pio Esposito 7,5 – Vince tutti o quasi i duelli, compreso quello che regala il 3-2. Lasciarlo in panchina diventa sempre più difficile. Un predestinato, gli applausi di San Siro sono strameritati. Dal 60′ Thuram 6,5
All.Chivu 7
PISA
Scuffet 6,5
Calabresi 5
Canestrelli 5
Coppola 5
Touré 6,5
Marin 6,5 – Dal 46′ Akinsanmiro 5,5
Aebischer 6,5 – Dal 70′ Lorran s.v.
Angori 5,5 – Dal 70′ Leris s.v.
FLOP Tramoni 5 – Avulso dal gioco. Non era la sua partita. Dal 46′ Piccinini 5
TOP Moreo 7 – Fa sognare i pisani con una doppietta in poco più di dieci minuti. Se la ricorderà per tutta la vita, al di là del risultato finale e dell’errore proprio sul 6-2 di Mkhitaryan.
Meister 6,5 – Dal 39′ Durosinmi 5,5
All.Gilardino 7
Arbitro Marcenaro 6
TABELLINO INTER-PISA 5-2
Marcatori: 10′ e 22′ Moreo, 38′ rig.Zielinski, 40′ Lautaro, 47′ Pio Esposito, 81′ Dimarco, 86′ Bonny, 93′ Mkhitaryan
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique (34′ Dimarco), Sucic (60′ Barella), Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto (80′ Akanji); Lautaro (80′ Bonny), Pio Esposito (60′ Thuram). All.: Chivu
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Coppola; Touré, Marin (46′ Akinsanmiro), Aebischer (70′ Lorran), Angori (70′ Leris); Tramoni (46′ Piccinini), Moreo; Meister (39′ Durosinmi). All.: Gilardino
ARBITRO: Marcenaro di Genova
AMMONITI: Marin, Lautaro, Gilardino, Calabresi, Barella
SPETTATORI: 73.594