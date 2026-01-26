Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Roma-Milan, due mani e un rigore. Errore Var in Juve-Napoli

Foto dell'autore

Punito il tocco di Bartesaghi e non quello di Pulisic. Mariani e Doveri non puniscono i contatti su Hojlund e Vergara

In attesa del monday night tra Verona e Udinese, la 22esima giornata di Serie A ha già regalato tanti casi da moviola, a partire dal posticipo di ieri sera tra Roma e Milan. Due tocchi di mano in area rossonera nella ripresa, giudicati in modo diametralmente opposto da Colombo. Nel primo caso ha fischiato rigore per il tocco di mano di Bartesaghi.

Da Roma-Milan a Juventus-Napoli, la moviola di Serie A
Il tocco di mano di Bartesaghi in Roma Milan (foto Ansa) – Calciomercato.it

Vero è che il pallone gli sbatte sul polso dopo una giocata ravvicinata di Celik, ma il braccio è largo sin da prima e aumenta il volume del corpo, quindi è punibile. Non si può dire altrettanto di Pulisic sul cross di Wesley. L’attaccante statunitense tiene il braccio lungo il busto in posizione naturale e pur essendo fuori dalla figura non è punibile. Il Var giustamente conferma le due decisioni di campo.

Doveri decide al posto di Mariani: caos in Juventus-Napoli

Protesta il Napoli sul gol del vantaggio di David per un contatto a inizio azione tra Thuram e Di Lorenzo che viene giudicato regolare. Ma soprattutto per due possibili rigori nella stessa azione. Per Mariani non è falloso l’intervento di Kalulu su Vergara e in effetti le braccia sembrano in appoggio più che in spinta. Il fischietto di Aprilia, invece, non ha potuto giudicare il contatto tra Bremer e Hojlund perché sta guardando altrove.

Da Roma-Milan a Juventus-Napoli, la moviola di Serie A
Mariani, arbitro di Juventus Napoli (foto Ansa) – Calciomercato.it

Prima del cross, il difensore della Juventus abbraccia il bomber danese e poi gli mette il braccio destro sul collo. L’ex Manchester United fa poco per rimanere in piedi, ma subisce comunque un danno. Doveri al Var si sostituisce all’arbitro di campo e decide che per lui non è rigore, non richiamando Mariani all’On Field Review.

Richiamato invece Maresca in Genoa-Bologna, ma l’arbitro napoletano non cambia idea: il fallo di Skorupski impedisce una chiara occasione da gol e quindi conferma il cartellino rosso. Giusti i rigori assegnati a Como e Inter contro Torino e Pisa per i falli di mano di Maripan e Tramoni. Anche se toccano il pallone prima con un altra parte del corpo, le braccia sono in posizione punibile.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie