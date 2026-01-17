Atalanta
Morte Commisso, la decisione della Lega Serie A: è ufficiale

Ecco cosa ha deciso la Lega Serie A per le gare della ventunesima giornata dopo la morte di Rocco Commisso: tutti i dettagli. 

La morte improvvisa di Rocco Commisso ha sconvolto tutti. Il patron della Fiorentina si è spento nella notte negli Stati Uniti all’età di 76 anni. Scosso anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha rilasciato queste dichiarazioni poco fa: “Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa. Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo e per la sua visione. È stato un punto di riferimento importante anche nel percorso di rinnovamento che stiamo portando avanti, non mi ha mai fatto mancare la sua condivisione e la sua amicizia”.

Intanto, proprio in questi minuti, è stata ufficializzata una importante decisione dopo la scomparsa di Rocco Commisso.

Morte Commisso, un minuto di raccoglimento in Serie A

Ecco la nota apparsa sul sito della FIGC: “In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica in programma nel fine settimana (inclusi posticipi)”.

La redazione di Calciomercato.it si unisce al dolore per la scomparsa di un grandissimo uomo di calcio e di sport come Rocco Commisso.

