CALCIOMERCATO INTER MARTINEZ QUARTA RIVER PLATE GENNAIO FOYTH - L'Inter capolista, insieme alla Juventus di Sarri e Cristiano Ronaldo, si prepara ad operare sul mercato di gennaio. L'allenatore nerazzurro, Antonio Conte, attende rinforzi a centrocampo, con la pista Arturo Vidal del Barcellona sempre in prima fila, e in attacco, reparto che necessita di un vice Lukaku (Olivier Giroud, in uscita dal Chelsea, è l'indiziato principale) in attesa del pieno ritorno all'attività dell'infortunato Alexis Sanchez. Ma anche in difesa potrebbero arrivare rinforzi.

Attualmente, nella rosa a disposizione dell'ex commissario tecnico dell'Italia sono presenti cinque difensori centrali (i titolarissimicon), ma l'amministratore delegato Beppee il direttore sportivo Pieromonitorano e sondano il mercato sudamericano: QUI tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Inter, Martinez Quarta nel mirino. Ma non è il solo

Da diversi mesi, il nome di Lucas Martinez Quarta viene accostato all'Inter e le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Argentina confermato il forte interesse. Stando, infatti, a quanto raccolto da Calciomercato.it, gli uomini mercato dell'Inter stanno intensificando i rapporti col River Plate per cercare di capire la fattibilità dell'operazione, per gennaio o giugno. Il 23enne centrale, in possesso del passaporto comunitario, è legato ai 'Millonarios' da un contratto valido fino al 2021 con una clausola rescissoria pari a 22 milioni di euro. Il giocatore ha rispedito al mittente tutte le voci, passando la palla al suo entourage e al club di Buenos Aires. Vedremo se la società di Suning deciderà di affondare, o meno, il colpo, mentre attenzione anche all'idea Juan Foyth. Il 21enne difensore del Tottenham, nonostante la 'blindatura' di José Mourinhoche non vorrebbe lasciarlo partire, può diventare un'opportunità di mercato per diverse società italiane, come il Milan, che ha perso Duarte per diverso tempo, Roma, in caso di addio di uno dei centrali attualmente presenti in rosa, e Torino.

