CALCIOMERCATO INTER KULUSEVSKI FAGGIANO / Dejan Kulusevski è una delle rivelazioni di questa prima parte di campionato. Il classe 2000 è esploso con la maglia del Parma, dov'è arrivato in prestito la scorsa estate dall'Atalanta. Lo svedese ha conquistato anche la maglia della nazionale ed è uno dei pezzi pregiati sul mercato, a partire dalla prossima sessione di gennaio. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Juventus ma soprattutto Inter sulle tracce del giocatore, pedina fondamentale finora nello scacchiere di D'Aversa in Emilia.

Calciomercato Inter, Faggiano blinda Kulusevski a Parma

Marotta ehanno individuato nel 19enne talento l'uomo giusto per completare la rosa dei nerazzurri nella finestra invernale della campagna trasferimenti. Con l'Atalanta che gongola e per il prezzo del cartellino del suo gioiello, schizzato intorno aidi euro.

Ci pensa però Daniele Faggiano a spegnere le sirene di mercato su Kulusevski. Il Ds del Parma gela le pretendenti dello svedese, almeno per la finestra di gennaio: "Siccome siamo stati bravi a prenderlo quando nessuno lo voleva, le squadre che lo vogliono adesso dovranno aspettare il primo luglio per acquistarlo", ha sottolineato all'evento 'Fairplay&Football'. Vedremo come si evolverà la situazione di Kulusevski nelle prossime settimane.

