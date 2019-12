ATALANTA PERCASSI CHAMPIONS DUVAN ZAPATA / L'Atalanta sta ancora festeggiando l'impresa di mercoledì sera quando sbancado Charkiv ha strappato il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Il più felice di tutti è certamente il patron Percassi che ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport': "Avevo deciso di essere dove potevo stare da solo, a casa. Ho preferito così: me la volevo godere di più, volevo potermi disperare o piangere per la felicità. E ho pianto, da solo: neanche la mia compagna, ogni tanto poteva entrare solo mio figlio Michael, che ha quasi sette anni. Esultava anche lui, quando mi sentiva urlare ad ogni gol. Ai ragazzi ho detto, più o meno: “Avete fatto una cosa straordinaria, unica, storica. A nome di tutta la gente bergamasca e di chi ama l’Atalanta: ci avete regalato un sogno incredibile. Vi abbracciamo tutti: io, la mia famiglia, il vostro popolo”.

CHAMPIONS - "Onestamente, io dopo le prime tre partite mi ero detto: ora che abbiamo imparato, che abbiamo capito cos’è la Champions League, dobbiamo fare almeno bella figura.

Non si sono accontentati della bella figura: tre grandi partite, e con la terza siamo andati a prenderci la laurea".

Atalanta, il rientro di Zapata

Percassi ha poi proseguito parlando del bomber Duvan Zapata: "Quando torna? Quando starà bene. Non abbiamo fretta, non gliene facciamo: mi informo ogni giorno, è in via di guarigione, sta migliorando. Dobbiamo avere pazienza, puntiamo a riaverlo all’inizio di gennaio: una volta che non sentirà più dolore, Gasperini e i preparatori lo rimetteranno in condizioni ottimali. Per essere, come a inizio stagione, un giocatore determinante. Come Ilicic: in Ucraina mancava anche lui, questo dice tutto sul tipo di partita che hanno fatto gli altri e su quanto anche tutti gli altri siano diventati importanti".

MERCATO - "Se avremo la possibilità di farlo in modo condiviso con Gasperini, lo faremo. Aspettiamo da lui indicazioni: abbiamo iniziato a fare dei ragionamenti che riaffronteremo dopo il Milan. In tutti i reparti ci sono da proporre idee: bisognerà capire dove lui ritiene più giusto avere un aiuto aggiuntivo. La squadra è già forte, ma se ci sarà occasione di migliorarla, non ci tireremo indietro. Anzi".